Traumhochzeit: So romantisch wird es bei "Alles was zählt"!

Da wird kein Auge trocken bleiben! Bei Alles was zählt dreht sich demnächst alles um Liebe – denn es steht eine Traumhochzeit vor der Tür. Seit rund einem Jahr gehen Chiara Nadolny (Alexandra Fonsatti) und Ava Grothe (Laura Egger) in der Daily gemeinsam durchs Leben. Nun wollen die Turteltauben ihre Liebe besiegeln und gemeinsam vor den Traualtar treten. Gegenüber RTL schwärmen die Schauspielerinnen von dem besonderen Dreh. "Tolle Location und Kleider, alle sahen wunderbar aus", erzählt Alexandra begeistert. Auch Laura ist voller Euphorie, wenn sie an diese Szenen denkt: "Es war ein absolut besonderer Dreh, weil ich an dem Tag auch Geburtstag hatte. Am schönsten war die flüssige und liebevolle Zusammenarbeit mit dem Team."

Und was halten die Seriendarstellerinnen privat vom Heiraten? Mit ihren Eltern als perfektes Vorbild einer glücklichen Ehe ist Alexandra pro Ehe. Wie ihre ideale Traumhochzeit aussehen soll, weiß die Brünette auch schon ganz genau: "Ich möchte im Ausland heiraten, vielleicht auf den Weinbergen in der Toskana zum Beispiel. Die Musik und das Licht müssen stimmen, das Ambiente macht viel aus." Auch Laura ist wohl nicht abgeneigt von dem Konzept Ehe: "Sag niemals nie. Aber für mich ist eine Hochzeit ein rein spirituelles Event und ich würde niemals aus rein praktischen Gründen heiraten."

Die Fans der Vorabendserie können am 22. und 23. April vor den Bildschirmen dabei zusehen, wie Chiara und Ava den Bund der Ehe schließen. Neben der märchenhaften Trauung können sich die Zuschauer der Sendung über eine weitere Überraschung freuen. Unter den Gästen der Hochzeitsfeier tummelt auch Stargast Irina Schlauch. Es ist bereits ihr zweites Mal am Set der Daily. Vor rund einem Jahr stand sie schon ein Mal als gute Freundin von Ava vor der Kamera.

RTL / Julia Feldhagen Irina, Braut Ava, Braut Chiara und Deniz bei "Alles was zählt"

Picture Puzzle Medien Laura Egger und Irina Schlauch am "Alles was zählt"-Set

