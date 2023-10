Julia Wiedemann feiert bald ihr "Alles was zählt"-Comeback!

Die Fans dürfen sich auf die Rückkehr einer beliebten Serienfigur freuen! Vor rund einem Jahr stieg die deutsche Schauspielerin Julia Wiedemann bei der Daily Alles was zählt aus: Im Dezember verkündete die Lucie-Ziegler-Darstellerin, dass sie sich beruflich neuen Projekten widmet und das Format deshalb verlässt. Doch jetzt zieht es die gebürtige Troisdorferin doch wieder zurück ans Set: Julia feiert ihr Comeback bei "Alles was zählt"!

"Es ist toll, dass ich wieder zurück bin und mein Team und meine Freunde wieder um mich herum habe", freut sich Julia jetzt in einer Pressemitteilung von Picture Puzzle Medien und betont zudem: "Mein erster Drehtag war echt aufregend, ich war zwei Wochen zuvor schon ganz kribbelig [...]." Im Moment drehe die Darstellerin die neuen Folgen. Die Zuschauer können Julia dann ab dem 28. Dezember wieder als Lucie bei "Alles was zählt" sehen.

Aber wie wird Julias Comeback eigentlich in der Serie erklärt? Ihre Figur Lucie verließ Deutschland vor einigen Monaten, um auf eine Business School in New York City zu gehen. In den neuen Folgen werde Lucie dann zurückkehren und damit für eine große Überraschung an Silvester sorgen...

Anzeige

RTL Julia Wiedemann am Set von "Alles was zählt" als Lucie Ziegler

Anzeige

RTL Julia Wiedemann spielte in der Daily "Alles was zählt" die Rolle der Lucie Ziegler

Anzeige

Thiago Braga de Oliveira Julia Wiedemann, "Alles was zählt"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de