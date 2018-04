Am Mittwoch hatte Elena Miras gleich dreifachen Grund zum Feiern: Sie freut sich auf ihre erste Tochter, hatte ihren Liebsten und den Vater des Kindes Mike Heiter an ihrer Seite – und zelebrierte ihren 26. Geburtstag! An ihrem Ehrentag wurde die Schwangere von ihrem Freund nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Der werdende Papa zauberte seinem Schatz nicht nur einen Schokokuchen, sondern machte Elena auch ein ganz spezielles Geschenk: Ein Schmuckstück mit besonderer Bedeutung!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Elena einige Impressionen von ihrem B-Day. In der sonnigen Schweiz verbrachte sie offensichtlich einen wunderschönen Tag, inklusive Kuchen und Präsenten. Das Geschenk von Mike hat die Love Island-Schönheit ganz besonders glücklich gemacht: Ein Armband mit Herzchenanhänger, in den nicht nur der Jahrestag des TV-Paares, sondern auch ein Unendlichkeitszeichen eingraviert ist. Außerdem sind auch noch zwei winzige goldene Babyfüßchen Teil des Schmucks.

"Ich liebe dich, danke für diesen Tag", schrieb die Spanierin zu einem Knutsch-Selfie mit ihrem Partner. Trotz Krisengerüchten, die kürzlich die Runde machten, scheint bei diesen Turteltauben wirklich alles in bester Ordnung zu sein.

Instagram / elena_miras Armband, ein Geschenk von Mike Heiter an Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras an ihrem Geburtstag 2018

Instagram / elena_miras Elena Miras im siebten Monat ihrer Schwangerschaft

