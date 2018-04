Der Countdown für die sechste Live-Show von Let's Dance läuft! Und die Macher der beliebten Sendung präsentieren den Zuschauern am Freitag jede Menge Highlights. Es wird nicht nur wieder ein Kracher-Opening der Profi-Tänzer geben, sondern auch ein Wiedersehen mit Marta Arndt (28). Sie wird "Let's Dance" mit einer WM-Kür eröffnen, bevor die Promis ihr Können auf dem Parkett erneut beweisen dürfen. Und die Stars müssen sich kniffligen Tänzen stellen!

Alle Tänze im Überblick:

Barbara Meier und Sergiu Luca (35): Tango zu "Objection" von Shakira

Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30): Samba zu "Mas Que Nada" von Miriam Makeba

Charlotte Würdig und Valentin Lusin: Rumba zu "I Only Want To Be With You" von Vonda Shepard

Ingolf Lück (60) und Ekaterina Leonova (31): Jive zu "Dance With Somebody" von Mando Diao

Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39): Jive zu "Dear Future Husband" von Meghan Trainor (24)

Judith Williams und Erich Klann: Contemporary zu "Every Little Thing She Does Is Magic" von Sleeping At Last

Roman Lochmann (18) und Katja Kalugina (25): Wiener Walzer zu "To Know Him Is To Love Him" von Amy Winehouse (✝27)

Thomas Hermanns und Regina Luca (29): Slowfox zu "New York, New York" von Frank Sinatra (✝82)

Für Model Barbara Meier (31) wird es ein Mega-Comeback! Das verletzungsbedingte Ausscheiden von Kollege Jimi Blue Ochsenknecht (26) katapultierte den Rotschopf wieder zurück in die Show. Mit einem feurigen Tango zu Shakiras (41) Hit "Objection" will sie das Publikum in der nächsten Sendung so richtig umhauen. Bei Unternehmerin Judith Williams (45) wird es emotional. Die Homeshopping-Queen und Tanzpartner Erich Klann (31) präsentieren der Jury einen Contemporary zu "Every Little Thing She Does Is Magic" von Sleeping At Last. In der vergangenen Woche wurde Judith von Juror Joachim Llambi (53) hart kritisiert – kann sie ihn am Freitag überzeugen?

Für Moderatorin Charlotte Würdig (39) hagelten es regelmäßig Punkte ohne Ende. Zusammen mit Valentin Lusin (31) will sie das Studio mit einer Rumba zu "I Only Want To Be With You" von Vonda Shepard zum Kochen bringen. Spaßvogel Thomas Hermanns (55) will mit einem Slowfox zu "New York, New York" richtig abräumen. Schauspielerin Julia Dietze (37) und Massimo Sinató (37) präsentieren dem Publikum einen Wiener Walzer zu "Love Hurts" von Nazareth.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Andreas Rentz/Getty Images Sergiu Luca und Barabara Meier bei "Let's Dance"

Andreas Rentz / Getty Images Judith Williams und Erich Klann bei "Let's Dance" 2018

Andreas Rentz / Getty Images Thomas Hermanns bei "Let's Dance"

