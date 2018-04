Am 19. Mai heiratet Prinz Harry (33) die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle (36) in der St. George's Chapel in Windsor. Trauzeuge wird Bruder William (35), der sich so für Harrys Liebesdient bei seiner Hochzeit mit Herzogin Kate (36) 2011 revanchiert. Die zwei sind eben nicht nur Brüder, sondern auch echte Freunde! Das zeigen Fotos aus dem Laufe der letzten Jahrzehnte, die alle dort aufgenommen wurden, wo Harry in wenigen Tagen seine Liebste ehelichen wird.

William, als zwei Jahre älterer verantwortlich für seinen kleinen Bruder, ist immer an dessen Seite, wenn er in der St. George's Chapel auftritt. Ob mit einer Erklärung oder einem flotten Spruch auf den Lippen – ihm gehen offenbar nie die Gesprächsthemen aus, wenn er mit Harry plaudert. Auch sieht es so aus, als würden die Prinzen sich absprechen, wenn es um die Garderobe geht. Sie sehen nicht nur immer wie aus dem Ei gepellt aus, ihre Anzügen passen stets genau zueinander. Ob sie wohl auch zusammen shoppen gehen?

Immer wieder nutzen die beiden Sprösslinge von Prinz Charles (69) gemeinsam die Möglichkeit, in der St. George's Chapel aufzulaufen. Denn die britischen Royals lieben ihr Gotteshaus, das sich auf dem Gelände von Schloss Windsor befindet. Hier heiratete 1999 der Onkel der Brüder, Prinz Edward (54), seine Sophie Rhys-Jones. Papa Charles ließ hier vor 13 Jahren die Trauung mit Camilla Parker Bowles (70) segnen. Außerdem wurde Harry an diesem heiligen Ort sogar getauft! Glaubt ihr auch, dass William und Harry die besten Freunde sind?

Gerry Penny / AFP / Getty Images Prinz William und Prinz Harry vor der St. George's Chapel

John Stillwell / Getty Images Prinz William und Prinz Harry 2005 auf der Hochzeit von Vater Charles

Sipa / action press Prinz William und Prinz Harry auf der Hochzeit von Prinz Charles

