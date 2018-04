Sie ist die flippigste Germany's next Topmodel-Kandidatin aller Zeiten: Klaudia Giez (21). Mit ihrer verrückten Art punktet sie jede Woche bei Heidi Klum (44), Thomas Hayo und Michael Michalsky (51). Die sensible Berlinerin wird im Netz aber auch heftig kritisiert! Jetzt trieb es ein User auf die Spitze und bezeichnete das Girl mit den ultra-langen Haaren als dick! Das ließ Klaudia mit K natürlich nicht auf sich sitzen und feuerte zurück.

"Leute, jetzt bin ich auch noch fett? Ich kann die Sachen einfach nicht ernst nehmen", machte sich Klaudia in ihrer Insta-Story über den Hater lustig. Doch was hat ihr Netz-Gegner genau geschrieben: "Ungünstiger Speckröllchenknick rechts am Rücken." Außerdem stempelte der User Klaudias Bilder mit den Worten "Nichtssagende Pose", "Nichtssagender Gesichtsausdruck", "Kein Sexappeal" und "Unsportlich" ab. Aber Crazy-Klaudia kann über solche Kommentare wirklich nur Lachen: "Was geht ab bei den Leuten?", witzelte sie.

Auch wenn Klaudia heute selbstbewusst über Negativ-Kommentare sprechen kann, früher war DAS ganz anders. Die Beauty hatte sogar Selbstmordgedanken: "In der Schule wurde sie früher aufgrund ihres Aussehens, ihrer Augenbrauen gehänselt. Sie war immer sehr groß, hatte lange Haare. Es ist immer so in der Schule. Wenn jemand anders ist, dann wird er gemobbt", erzählte ihr bester Kumpel Thomas im Promiflash-Interview. Was haltet ihr von Klaudia? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, Model

Instagram/lets_go_radio "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Klaudia mit ihrem besten Freund Thomas

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, bekannt durch "Germany's next Topmodel"

