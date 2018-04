Das diesjährige Bachelor-Paar hat sich getrennt – und zwar wenige Wochen nach dem großen Kuppelshow-Finale! Am 7. März gab Daniel Völz (33) seiner Kristina Yantsen die letzte Rose und gestand ihr seine Liebe, nun ist alles aus. Das verriet die 25-Jährige tränenreich in einem Interview mit RTL: "Es ist viel passiert, in letzter Zeit. Es sind zu viele Gerüchte. Ich und Daniel – wir sind nicht mehr zusammen." Und tatsächlich, hartnäckige Trennungsgerüchte verfolgen die ehemaligen Turteltauben schon länger. Daniel selbst dementiert die Trennungsnews derzeit noch und spricht von einem Streit – das Management bestätigte den Split dagegen schon.



