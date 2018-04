Kann Jochen Schropp (39) sich gegen einen WM-Star behaupten? Ja, richtig gelesen – der Moderator mischt am Samstag bei der ProSieben-Show "Beginner gegen Gewinner" mit. Der Name des Formats verrät auch schon das Spielprinzip. In sportlichen Duellen treten Profis in ihren Paradedisziplinen gegen blutige Anfänger an. Einen Vorteil haben die Amateure aber: Sie dürfen sich im Vorfeld ein Handicap aussuchen, das dem Champion die Aufgabe erschwert. Im Promifash-Interview hat Jochen über das bevorstehende Match gesprochen!

"Ich habe, glaube ich, sechsmal trainiert und ich werde einfach durch die Gegend geschmissen werden am Samstag", sagte Jochen im Interview mit Promiflash. Jochen muss Ringen – und das live im TV. "Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, also wirklich. Jedes Mal vor dem Training war es wie vor dem ersten Schultag." Er habe schon Bauchschmerzen, wenn er daran denke.

Jochen tritt gegen den deutschen Ringer Frank Stäbler (28) an. Er wurde 2012 Europameister und 2015 Weltmeister im sogenannten griechisch-römischen Stil im Leichtgewicht. Der TV-Star rechnet sie nicht allzu gute Chancen aus: "Für alle, die zuschauen, wird es eine große Comedy-Veranstaltung werden", meinte er gegenüber Promiflash. Schaltet ihr am Samstag rein? Stimmt ab.

Getty Images Jochen Schropp

SAT.1 Frank Stäbler, Leichtathlet

Sean M. Haffey / Staff Davor Stefanek gegen Frank Stäbler bei den Olympischen Spielen 2016

