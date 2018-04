Auch die Liebe zu seiner Tochter könnte bald unter seine Haut gehen! Social-Media-Star Dominic Harrison (26) ist nicht nur als muskelbepackter Fitnessjunkie bekannt, sondern auch als leidenschaftlicher Familienmensch. Seine Traumfrau Sarah Harrison (26) trägt er nicht nur im Herzen, sondern auch als Tattoo auf seinem Körper. Jetzt könnte aber auch seine zweite Herzdame, Töchterchen Mia Rose, als ewiges Bildchen verewigt werden!

Derzeit verbringen Domi, Sarah und ihr gemeinsamer Sprössling einen Traumurlaub in der Dominikanischen Republik. Dabei kann der oberkörperfreie Jetsetter nicht nur von seiner Mini-Nixe, sondern auch von seiner eigenen Körperkunst nicht genug kriegen. Warum also nicht beides kombinieren? "Ich habe langsam wieder Lust auf ein neues Tattoo. Eins für Mia vielleicht, aber was?! Bin echt megaunkreativ momentan", bittet er seine Instagram-Follower um Input.

Schnell flattern auch schon reichlich Vorschläge in die Kommentarspalte. Drei Ideen sind besonders beliebt: "ein Hand- oder Fußabdruck von Mia", "eine Rose" und "ihr Gesicht". Ob ein Motiv davon wohl Dominics Geschmack trifft? Seine Gattin verewigte er jedenfalls mit Sarahs Gesicht in einem Löwenkopf.

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose, Dominic und Sarah Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Mia Rose Harrison in der Dominikanischen Republik

YouTube / Sarah Harrison Dominic Harrisons Sarah Tattoo

