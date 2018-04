Was für ein aufregender Familienurlaub für Mia Rose! Die niedliche Prinzessin von Sarah (26) und Dominic Harrison erlebt mit ihren Eltern gerade ein Abenteuer nach dem anderen: Erst im Februar ging es für das Trio ins verschneite Ischgl, nur ein paar Wochen später erlebte die Kleine ihren ersten Urlaub unter Palmen in Dubai. Jetzt reisten Sarah und Domi mit ihrem Mädchen erneut ins Paradies – und zeigten Mia Rose das Meer!

Mitte der Woche starteten die Netz-Stars in Richtung Dominikanische Republik und erreichten nach zehn Stunden Flug endlich ihr Ziel. Die Family genießt seitdem ihre gemeinsame Auszeit – und das ist besonders für Klein Mia aufregend. "Mia war das erste Mal am Meer. Sie war total fasziniert und hat die ganze Zeit Wellen beobachtet", schrieb Sarah zu einem Instagram-Schnappschuss, der sie und ihr Töchterchen am Strand zeigt. Um vor der Sonne geschützt zu sein, trägt der Wonneproppen einen roten Badeanzug und ein weißes Hütchen – Mias Mama setzt auf einen knappen, schwarzen Bikini.

Während des langen Trips in die Karibik hielt die Strahlemaus ihre Eltern ganz schön auf Trab: Beim Start und bei der Landung habe Mia friedlich geschlummert, das sah in der Luft jedoch anders aus. Sarah war aber stolz, wie sich ihre Tochter geschlagen hat. "Ich hab mir den Flug anstrengender vorgestellt. Mia hat echt ganz viel geschlafen, war sehr brav", erzählte sie in einem YouTube-Video.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominik Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison im April 2018

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison

