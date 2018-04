Es ist die Sensation des Jahres: 35 Jahre nachdem die vier Schweden Agnetha, Anni-Fried, Benny und Björn ihrer steilen Musikkarriere ein inoffizielles Ende gesetzt haben, verkündeten sie wie aus dem Nichts in einem Instagram-Statement, ihr Herzensprojekt, die international gefeierte Popband ABBA, werde einen Neustart wagen. Und tatsächlich: Die vier Schweden haben sich in den vergangenen Monaten im Tonstudio eingeschlossen und zwei neue Songs produziert. Das Comeback ist also tatsächlich besiegelt. Für Fans ein absoluter Lichtblick, aber wie stehen die Promiflash-Leser zur großen ABBA-Reunion?

Ist die plötzliche Rückkehr des Kult-Quartetts eher ein Fluch oder ein Segen? Die Promiflash-User sind sich einig. Im großen Voting zeigten sich 86,3 Prozent der knapp 1.300 Umfrageteilnehmer erfreut von den musikalischen Neuigkeiten: "Wow, das ist so toll. Ich freue mich jetzt schon auf die neue Musik."

Unter den Fans scheint auch Schlagerprinzessin Beatrice Egli (29) zu sein. Sie feierte die Hammernews mit einem Foto auf ihrem Instagram-Account und kommentierte: "Was Björn damals schon in meiner Sendung hinter der Kamera andeutete, wird nun echt wahr – ABBA kommt zurück. Ich bin mit meiner Freude nicht alleine." Auf die neuen Songs sei sie nun sehr gespannt.

Facebook/ABBA Die Band ABBA in den siebziger Jahren

Facebook/ABBA Die Band ABBA

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli mit ABBA-Mitglied Björn

