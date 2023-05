Treten ABBA tatsächlich bei Eurovision Song Contest auf?

Sie klären endlich auf! Beim diesjährigen Eurovision Song Contest konnte die Sängerin Loreen erneut den Sieg nach Schweden holen. Dementsprechend wird der Gesangswettbewerb im nächsten Jahr in ihrem Land stattfinden – weshalb einige Fans auf eine Reunion der Musikgruppe ABBA hoffen. Denn der ESC-Sieg des Vierergespanns wäre im nächsten Jahr exakt 50 Jahre her. Doch können Fans wirklich auf eine Wiedervereinigung von ABBA hoffen? Mitglied Benny Andersson (76) klärt auf!

"Ich will nicht", macht der Ex-Mann von Anni-Frid Lyngstad (77) gegenüber BBC Newsnight deutlich. "Und wenn ich nicht will, wollen die anderen auch nicht. Es ist für alle vier von uns dasselbe – [wenn] jemand 'Nein' sagt, ist es ein Nein", verrät Benny. Auch sein Bandkollege Björn Ulvaeus (78) meint: "Wir können 50 Jahre ABBA feiern, ohne dass wir auf der Bühne stehen."

Erst vor wenigen Tagen deutete ein Insider gegenüber The Sun an: "Nachdem Schweden gewonnen hat, werden die Leute ihr Geld auf eine ABBA-Reunion setzen. Sie haben den Eurovision Song Contest im April 1974 in Brighton gewonnen und nächstes Jahr ist das 50. Jubiläum."

Getty Images Die schwedische Band ABBA in London, 1976

Getty Images Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus, ABBA

Getty Images ABBA, April 1974

