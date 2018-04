Nicht immer sind die Zuschauer einverstanden mit den Urteilen der DSDS-Jury, doch Mousse T. (51) sorgte am Samstag für besonders viel Kritik! Der Hitproduzent gehört in diesem Jahr zum ersten Mal zur Expertenriege um Dieter Bohlen (64), die einen neuen Stern am deutschen Pophimmel finden will. Als Superstar wollte auch die frisch ausgeschiedene Mia Gucek (25) die Show beenden und schmetterte dafür Helene Fischers (33) Schlagerhit "Herzbeben". Mousse T. bescheinigte dem Nachwuchstalent, der Originalinterpretin damit ordentlich Konkurrenz gemacht zu haben – eine Einschätzung, die die Zuschauer gar nicht nachvollziehen konnten!

Nach ihrem Auftritt fand der gebürtige Hagener nur lobende Worte für die Kellnerin aus Duisburg. "Vielleicht könntest du ja mal bei Helene im Vorprogramm singen. Das Problem ist, dass Helene das nie machen würde, weil du so eine große Konkurrenz wärst", befand Mousse T. und eckte damit beim Publikum gewaltig an. "Dass seine Nase noch nicht 17 Zentimeter länger ist bei dem Rumgelüge", schrieb ein TV-Fan bei Twitter. Ein anderer User merkte an, Mia sei zwar sehr sympathisch, das Lied jedoch drei Nummern zu groß für sie gewesen.

Zeitgleich zum DSDS-Halbfinale lief am Samstagabend sogar ein Konzertmitschnitt der Schlagerqueen, wie auch die Twitter-Community erwähnte: "Auf ZDF das Original und auf RTL die schlechte Kopie. Genau mein Humor." Wenn es nach den Zuschauern geht, muss sich Helene also keine Sorgen machen – zumal Mia den Traum vom DSDS-Sieg am Ende der Sendung genau wie Lukas Otte (20) für immer aufgeben musste. Wie fandet ihr Mias Auftritt? Stimmt ab!

