Das dürfte große Freude bei den Fans der Serie In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte und der Telenovela Rote Rosen auslösen! Die beiden ARD-Produktionen, die schon seit Jahren erfolgreich im Ersten laufen, bekommen demnächst Neuzugänge und damit wieder neue Handlungsstränge. Gleich zwei Schauspieler stoßen zum Cast der beliebten Arztserie. In der Nachmittags-Soap gibt es ab Juni außerdem ein neues Liebespaar.

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass In aller Freundschaft nach dem "Junge Ärzte"-Ableger noch ein weiteres Spin-off bekommt. In dem neuen Format soll sich alles um die Krankenschwestern drehen. Am Set von "Die jungen Ärzte" stehen jetzt auch die zwei Darsteller Tilman Pörzgen und Luan Gummich vor der Kamera. Die beiden werden jeweils einen Assistenzarzt am fiktiven Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt verkörpern. Ab Anfang September kann man Tilman und Luan auf dem TV-Bildschirm dann im weißen Kittel sehen.

Auch bei "Rote Rosen" gibt es Neues: Die Schauspieler Anjorka Strechel als Anna und Marlon Putzke als Christian werden zur Besetzung dazustoßen. Um die beiden wird sich eine Lovestory entwickeln, heißt es. Freut ihr euch auf die Neuzugänge? Stimmt ab!

ARD/Nicole Manthey Marlon Putzke und Anjorka Strechel am "Rote Rosen"-Set

MDR Der "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"-Cast

Becher/WENN Der neue Cast von "Rote Rosen"

