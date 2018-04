Sieben Jahre ganz großes Glück – werden das auch Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) schaffen? Die britischen Royals bereiten sich derzeit auf das wohl spektakulärste Großereignis des Jahres vor: Am 19. Mai werden sich der Prinzenspross und die Schauspielerin in der St George’s Chapel auf Windsor Castle das Jawort geben – vor den Augen der ganzen Welt. Ob sie sich für ihre Ehe ein Vorbild an Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) nehmen? Die begehen jetzt, kurz nach der Geburt des dritten Kindes, bereits ihren siebten Hochzeitstag.

Das verflixte siebte Jahr scheint Kate und William so gar nichts ausgemacht zu haben. Anstatt sich wie andere Paare auf ihrem Glück auszuruhen, arbeiteten die zwei zuletzt mit Hochdruck daran, ihrer Liebe neuen Glanz zu verleihen. Das perfekte Geschenk zum Hochzeitstag: Nur wenige Tage zuvor erblickte ihr zweiter Sohnemann Prinz Louis das Licht der Welt – er schweißte das Paar, das dem Königshaus bereits zwei gesunde Thronfolger geschenkt hat, noch enger zusammen.

Auch wenn die große Royal-Wedding bereits einige Jahre zurückliegt, dürften die Highlights des märchenhaften Tages noch immer in den Köpfen der Fans verankert sein. Am 29. April 2011 schritt die bürgerliche Kate in einem wunderschönen weißen Spitzendress in die prunkvolle und geschichtsträchtige Westminster Abbey, um den begehrtesten jungen Mann des Landes für ewig an sich zu binden. Unter den Gästen befand sich nicht nur das Who's who des Adels, sondern auch hochkarätige Prominenz wie die Briten David (42) und Victoria Beckham (44). Vor allem eine geriet mit ihrem Auftritt in die Schlagzeilen: Kates kleine Schwester Pippa (34). Die trug eine weiße, hautenge Robe und stahl mit ihrer prallen Kehrseite der Braut nämlich beinah die Show.

John Rainford/WENN Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrer Verlobungsankündigung

Anzeige

PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images Prinz William, Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

Anzeige

Odd Anderson / Getty Images Herzogin Kate und ihre Schwester Pippa bei der Hochzeit 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de