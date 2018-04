Moderatorin Annemarie Carpendale (40) und Ehemann Wayne (41) verkündeten im November die Nachricht, auf die Fans schon seit Jahren gewartet hatten: Sie bekommen ein Baby! Seit Bekanntgabe der freudigen News teilt die Bald-Mama nahezu täglich neue Pics von ihrer süßen Babykugel. Trotz zahlreicher begeisterter Fans muss sich aber auch das beliebte taff-Gesicht immer wieder über Hater ärgern: Im Kampf gegen die fiesen Kommentare bekam sie jetzt sogar prominente Unterstützung!

Auf ihrem aktuellen Instagram-Bild liegt Annemarie im Bikini in der Sonne. Dazu schreibt sie: "Jeder braucht ein bisschen Ibiza in seinem Leben." Dass die spanische Insel der Lieblingsurlaubsort der Brünetten ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Das Foto zeigt die TV-Schönheit allerdings auf ihrer Dachterrasse in München – und nicht auf Ibiza! Doch einige Fans scheinen das nicht ganz verstanden zu haben. "So weit, wie du in der Schwangerschaftswoche bist, darfst du gar nicht mehr fliegen", kommentierte eine Followerin das Bild. Spontan ergriff TV-Coach Christine Theiss (38) Partei für die werdende Mutter und wies die Userin zurecht: "Schlaumeier! Dann lese bitte noch einmal ganz langsam den Text. Oder Ortsangaben." In dem Post war der Münchner Ortsteil Schwabing nämlich bereits markiert.

Die Userin selbst verteidigte sich und meinte: "Ist doch jetzt okay, oder? Wieso muss man denn so darauf rumreiten? Bin selbst schwanger. Habe mir eben Sorgen gemacht." Doch auch darauf wusste die Ex-Kickboxerin eine schlagfertige Antwort: "Das war jetzt überhaupt nicht motzig gemeint, sondern mit einem Augenzwinkern." Annemarie selbst hielt sich aus der Diskussion derweil vollkommen heraus: Sie genoss vermutlich einfach weiter die Sonne!

Sat.1/Benedikt Müller Christine Theiss bei "The Biggest Loser"

Annemarie Carpendale / Instagram Annemarie Carpendale im Urlaub auf Ibiza, Juni 2017

P.Hoffmann/WENN.com Annemarie und Wayne Carpendale beim Deutschen Filmball

