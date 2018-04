Diese Nachricht hatte Fans vor wenigen Tagen völlig unerwartet getroffen: Die Berlin - Tag & Nacht-Stars Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) sind kein Paar mehr. Ein offizielles Trennungsstatement gibt es bisher zwar noch nicht. Aufgrund eines Vorfalls sei die Zukunft des Paares momentan aber ungewiss, wie die werdende Mutter mitteilte – und das kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes! Jetzt meldete sich erstmals auch Bald-Papa Matthias zu Wort. Eines scheint dabei sicher: Auch die Trennung konnte dem Charmebolzen die Vorfreude auf das Baby nicht nehmen!

Dass die beiden einen Jungen erwarten, gab Jenefer gerade erst auf ihrem YouTube-Kanal bekannt. Nur wenige Stunden später zog Matthias mit einem begeisterten Post auf Instagram nach – und bewies damit: Er und Jenefer halten trotz Liebeskrise zusammen. "Jenefer und ich sind überglücklich darüber, bald unseren kleinen M... auf der Welt begrüßen zu dürfen! Wohin der Weg für mich und Jenefer zusammenführt, wird man sehen", heißt es unter dem Pic, das Matthias grinsend und mit hochgestrecktem Daumen zeigt. Eines könne er seinen Fans aber versprechen: Die beiden werden immer zusammen für den gemeinsamen Sohn da sein – in guten und in schlechten Zeiten.

In seiner Insta-Story verlieh Matthias seiner Vorfreude noch einmal Nachdruck. "Ich bin ja auch so fußballermäßig… er kann natürlich machen, was er will. Aber ich lege ihm auf jeden Fall direkt einen Ball in die Wiege", plauderte er aufgeregt in die Kamera.

Instagram / matthiashnofficial_ Jenefer Riili und Matthias Höhn, "Berlin - Tag & Nacht"-Stars

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Jenefer Riili und Matthias Höhn, "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de