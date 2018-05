Im Jahr 2015 nahm Shannen Doherty (47) ihre Fans mit auf eine schonungslose Reise. In der Hoffnung anderen Mut zu machen, dokumentierte sie ihren Kampf gegen den Brustkrebs via Social Media. Nach einer Brustamputation, einer Chemotherapie und einer weiteren Strahlentherapie befindet sich der Charmed-Star aktuell in Remission. Bisher wurde also kein weiterer Tumor nachgewiesen. Jetzt postete Shannen allerdings erneut aus dem Krankenhaus. Müssen sich ihre Fans etwa wieder sorgen?

Auf dem Bild, das Shannen jetzt auf ihrem Instagram-Account teilte, sieht sie alles andere als krank aus. Die schwarzhaarige US-Schönheit strahlt zusammen mit ihrem Arzt Mars P. in Richtung Kamera. Ihr Kommentar zum fröhlichen Schnappschuss gibt allerdings Grund zur Sorge: "Mein Doktor hat mir Blut für meine kommende Operation abgenommen." Von welcher OP die 45-Jährige spricht, ist unklar. Shannen geht ausschließlich auf die Spitzenarbeit des Arztes ein: "Er war geduldig mit mir und hat wegen meiner Angst vor der Nadelgröße nicht einmal mit den Augen gerollt." Außerdem zeigt sich der TV-Star von den anwesenden Blutspendern begeistert. Zu sagen, sie sei gerührt von der Großzügigkeit dieser Menschen sei eine Untertreibung.

Schon Anfang April versetzte die einstige Prue-Darstellerin ihren Fans einen Schock. In einem Insta-Post erklärte sie, dass neueste Untersuchungsergebnisse positiv zurückgekommen seien. Es handelte sich dabei um einen Tumormarkernachweis. In einem späteren Beitrag entkräftete die Ex-Beverly Hills, 90210-Schauspielerin ihre Aussage. "Ich habe mit meinem Arzt gesprochen. Mein PET-Scan (Positronen-Emissions-Tomographie-Scan) ist sauber. Ich befinde mich also immer noch in Remission." Ein positiver Tumormarkernachweis könne viele andere Ursachen haben. In der Zukunft wolle sie mehr recherchieren, bevor sie Informationen weitergebe. Was sagt ihr? Welche OP steht Shannen bevor? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / theshando Schauspielerin Shannen Doherty mit ihrer Mutter Rosa

Kevork Djansezian / Freier Fotograf / Getty Images Shannen Doherty auf einer Gala

Instagram / theshando Shannen Doherty mit Ehemann Kurt Iswarienko

