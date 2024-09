Deshalb wird Tori Spelling Teil von "Dancing with the Stars"

Tori Spelling (51) ist Teil der kommenden Dancing with the Stars-Staffel. In einem Interview mit People verrät die Schauspielerin jetzt, dass ihre Teilnahme nicht von ungefähr kommt – sondern Shannen Doherty (✝53) der Grund dafür ist, dass sie in der US-amerikanischen Tanzshow alles geben möchte. "Es ist definitiv eine harte Zeit mit der Show und der ganzen Aufregung, nachdem ich Shan erst kürzlich verloren habe. Aber ich erinnere mich, dass sie es geliebt hat und voll dabei war", betont Tori.

Der Beverly Hills, 90210-Star gehörte nämlich 2005 zu der Besetzung der zehnten Staffel – und habe der 51-Jährigen in ihrer Freundschaft etwas Wichtiges mit auf den Weg gegeben. "Sie hat mich im Leben definitiv dazu inspiriert, dass, wenn man sich verpflichtet, man es auch durchzieht", stellt Tori klar und fügt hinzu, auch ihr einstiger Co-Star Brian Austin Green (51) habe sie zu der Show ermutigt: "Er hat gesagt: 'Du wirst fantastisch sein. Du musst es tun.'"

Trotz alledem hat die fünffache Mama noch immer mit dem Verlust ihrer Freundin zu kämpfen. Shannen verstarb vergangenen Monat an ihrer langjährigen Krebserkrankung. Kurz nach Bekanntwerden ihres Todes meldete sich Tori auf Instagram – und machte deutlich, wie fassungslos sie war. "Ich habe noch keine Worte", schrieb sie zu einem Foto von ihnen und ergänzte: "Aber wir wussten es, und das ist das, was zählt." Was sie damit meinte, ist jedoch bis heute unklar.

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Instagram / torispelling Tori Spelling und Shannen Doherty

