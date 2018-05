Gewichtsschwankungen, Hitzewallungen, Schweißausbrüche und Schlafstörungen! Die Katzen-Mutti hat es erwischt: Iris Klein (50) steckt in den Wechseljahren – und das nicht erst seit gestern! Für die Mama von Kultblondine Daniela Katzenberger (31) keine leichte Zeit – ganz im Gegenteil: Die Hormone spielen komplett verrückt und die Reality-TV-Darstellerin kämpft mit üblen Beschwerden. Besonders unter ihrem Gewicht und den Stimmungsschwankungen hat Iris zu leiden.

"Für mich war es erst mal ein Schock. Ich fragte mich: 'Wie konnte ich nur so schnell so alt werden?'", gibt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im Closer-Interview offen und ehrlich zu! Seit circa einem Jahr befindet sich die Pfälzerin in der neuen Lebensphase. Es habe mit Kopfschmerzen, Haarausfall, Müdigkeit, Lustlosigkeit und Gereiztheit begonnen, erklärt Iris die Symptome. Aber auch auf der Waage machen sich die Wechseljahre bemerkbar: "Ich habe zehn Kilo zugenommen und hatte plötzlich Wasser in den Beinen. Zudem waren meine Brüste so schwer wie nasse Säcke!"

Besonders schlimm waren allerdings ihre Stimmungsschwankungen, die auch Partner Peter zu spüren bekommen hat: "Ich bin jedes Mal ausgerastet, wenn mein Mann nachts neben mir lag und schnarchte." Abhilfe schaffte dann ein Besuch beim Arzt, der der 50-Jährigen ein Hormongel verschrieb. Inzwischen fühlt sich Iris wieder besser und kann sogar etwas Positives aus der Situation ziehen: "Ich habe feststellen müssen, dass die Wechseljahre eine wichtige Bedeutung haben. Nämlich den Wechsel der Denkweise." Die Dreifach-Mama achte nun mehr auf sich selbst und die Bedürfnisse ihres Körpers. Auch für die überschüssigen Pfunde hat die einstige Big Brother-Insassin eine Lösung parat: Zweimal die Woche geht es ins Fitnessstudio!

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger und Iris Klein

Anzeige

Facebook / Peter und Iris Klein Peter und Iris Klein

Anzeige

Facebook / Peter und Iris Klein Iris Klein, ehemalige "Big Brother"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de