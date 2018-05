GZSZ feiert mal wieder ein ganz großes Jubiläum! Am 29. Mai flimmert ab 19.40 Uhr Folge 6.000 der Daily Soap über die deutschen Fernsehbildschirme – natürlich wieder in Überlänge. Und die Fans der Serie können sich auf einiges gefasst machen. Die Produktion hat keine Kosten und Mühen gescheut und das gesamte Team für die Dreharbeiten des Specials nach Mallorca verfrachtet.

Anlass für den Trip auf die Insel ist der 30. Geburtstag der Zwillinge Philipp (Jörn Schlönvoigt, 31) und Emily Höfer (Anne Menden, 32). Ihr großer Bruder John (Felix von Jascheroff, 35) hat eine Party für die zwei organisiert und offenbar findet die Sause ein dramatisches Ende, wie RTL nun angekündigt hat: "Plötzlich geht es um Geld, Eifersucht, Leben und Tod." Auch Schauspieler Jörn ist ganz begeistert von der Story. "Das Drehbuch hat einen richtig großen Spannungsbogen und alles wird richtig eskalieren", schwärmt er im Interview.

Obwohl die Dreharbeiten sehr emotional waren, hatten die Darsteller unter der prallen Sonne Mallorcas anscheinend eine schöne Zeit. Anne verriet: "Dadurch, dass es so einen leichten Flair einer Klassenfahrt hatte, ist das Team noch enger zusammengewachsen. Das ist ja eh etwas ganz Spezielles hier bei uns in der Serie, weil wir alle schon so lange zusammenarbeiten. Der Dreh auf Mallorca war einfach etwas Tolles, das wir alle zusammen erleben durften."

MG RTL D / Sebastian Geyer Felix von Jascheroff spielt John Bachmann bei GZSZ

Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Anne Menden, Cinema for Peace Gala, 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de