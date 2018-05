Verlockender Auftritt in der Hauptstadt! Kaia Gerber (16) zeigte sich am Mittwochabend auf dem roten Teppich in Berlin total sexy. Gekleidet in ein schwarzes Mini-Dress stand die hübsche Tochter von Laufsteg-Legende Cindy Crawford (52) und Male-Model Rande Gerber (56) ihren wunderschönen Eltern in nichts nach. Gekonnt posierte die Teenagerin für die Fotografen. In ihrem knappen Outfit wirkte Kaia stilvoll und einfach verführerisch!

Bei einer Veranstaltung der Luxusmarke Omega stolzierte die 16-Jährige über den Red Carpet, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Für den Launch einer neuen Damenuhr hatte sich Kaia so richtig herausgeputzt: In einem kurzen Cut-Out-Dress von Versace zog die Beauty auf dem Fashion-Event alle Blicke auf sich. "Du siehst fabelhaft und perfekt aus", "Immer atemberaubend" und "Du bist einfach die Schönste", kommentierten einige ihrer Follower das Instagram-Bild, das die Beauty zu dem Event gepostet hatte.

Doch nicht immer bekam Kaia ein derart positives Feedback in den sozialen Netzwerken. So hatten sich viele Fans in den vergangenen Monaten Sorgen um das Nachwuchsmodel gemacht, weil es immer dünner wurde. Der Druck auf Kaia sei zu hoch, hieß es immer wieder. Mit ihrem Berliner Red Carpet-Auftritt konnte die junge Schönheit jetzt sicher einige der Magervorwürfe aus der Welt schaffen.

Getty Images / John Sciulli Kaia Gerber mit ihrem Vater Rande Gerber und Mutter Cindy Crawford, März 2018

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber in Berlin, Mai 2018

Daniel Leal-Olivas / AFP / Getty Images Kaia Gerber bei den Fashion Awards 2017

