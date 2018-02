Sie wird immer dünner! Kaia Gerber (16) startet momentan als Model international durch und tritt damit in die großen Fußstapfen ihrer berühmtem Mama Cindy Crawford (52). Fashion Week in Mailand, Paris oder New York – mit ihren 16 Jahren macht sie bereits jetzt die wichtigsten Laufstege der Welt unsicher. Doch schon länger sorgt sie vor allem mit ihrer extrem schlanken Figur für Schlagzeilen. Jetzt sind erneut Bilder aufgetaucht, auf denen sie erschreckend dünn ist.

Splash News Kaia Gerber in Mailand

Für die Milan Fashion Week war Kaia jetzt nach Mailand gereist und rockte dort unter anderem die Moschino-Show. Während sie die Zuschauer mit ihrem Retrolook verzückte, geben aktuelle Paparazzi-Fotos abseits der Show Anlass zur Sorge. In einem bauchfreien Top schlendert die Laufsteg-Schönheit durch die Straßen und setzt damit ihre extreme XXS-Taille noch mehr in Szene. Das Nachwuchsmodel scheint einfach immer dünner zu werden. Die Fans auf ihren Social-Media-Kanälen meldeten sich bereits zu Wort und appellierten an Kaia: Pass auf dich auf. Lastet der Druck der Modebranche doch zu schwer auf den zarten Schultern der Brünetten?

Cindy Ord/Getty Images for Hudson Jeans Kaia Gerber bei der "Hudson Jean"-Preview in New York

Mama Cindy hat eher weniger Bedenken, was die sehr zierliche Figur ihrer Tochter angeht. "Ich bin mir der Fallstricke im Business sehr bewusst", erklärte sie vergangenen Oktober der Gala. Sie überwache Kaias Karriere höchstpersönlich.

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber und Cindy Crawford

