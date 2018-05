Sie strahlt wieder, was das Zeug hält! Vor zwei Wochen sorgte die Meldung um Vanessa Mais (26) tragischen Bühnenunfall für Bestürzung in der Schlagerwelt. Die Sängerin war bei den Proben zu einem Konzert verunglückt und musste als Folge sogar künstlich beatmet werden. Nur zwei Wochen später meldet sich die Powerfrau nun pünktlich zu ihrem 26. Geburtstag zurück – und ist über dieses Geschenk mehr als glücklich: "Mir geht's besser, würde ich sagen, als je zuvor tatsächlich. Also ich bin unglaublich glücklich und zufrieden geworden", verriet sie jetzt im Interview mit Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de