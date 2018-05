Im weißen Designerkleid und von Kopf bis Fuß mit Schokolade vollgeschmiert – so präsentiert sich Liz Hurley (52) jetzt auf ihrem Twitter-Account. Richtig happy sieht die Schauspielerin auf dem verführerischen Schnappschuss allerdings nicht aus. War das Bad im Schokobrunnen etwa nicht ganz freiwillig? Nein! Tatsächlich wurde die Beauty hineingeschubst. Allerdings hat diese Attacke keinen persönlichen, sondern einen rein beruflichen Hintergrund.

Zu dem Foto schreibt der Hollywood-Star: "Heute Abend bei 'The Royals'." Wie Bild berichtet, kommt es in der vierten Staffel der Serie zu einer Auseinandersetzung zwischen Königin Helena (Liz Hurley) und Willow (Genevieve Gaunt), ihrer Schwiegertochter in spe. Die befindet sich auf einem heftigen LSD-Trip und ertränkt die Queen beinahe in dem bis zum Rand vollen Schokobecken.

Seit Ende 2015 läuft die US-Serie rund um die fiktive britische Königsfamilie im deutschen Fernsehen. Kürzlich startete die vierte "The Royals"-Staffel auf sixx. Dem schokoladigen Pic nach zu urteilen, verspricht sie viele Intrigen, Skandale und heiße Szenen. Für Liz ist es die erste Hauptrolle in einer TV-Serie und die Dreharbeiten bereiten ihr große Freude, wie sie in der britischen Talkshow Lorraine verriet.

Twitter / ElizabethHurley Liz Hurley, Schauspielerin

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, Schauspielerin

Neil P. Mockford/Getty Images Liz Hurley in London

