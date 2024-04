Bereut Elizabeth Hurley die Schauspielpause für Sohn Damian?

Liz Hurley (58) kann auf eine lange Karriere als Schauspielerin zurückblicken. Allerdings gab es ein paar Jahre, in denen sie gar nicht arbeitete. In den frühen 2000ern konzentrierte sich die "Austin Powers"-Darstellerin ganz auf die Erziehung ihres Sohnes Damian. In der Tamron Hall Show erklärt sie nun, wie sie diese Entscheidung heute einschätzt. "Ich bereue keinen Tag, an dem ich zu der Zeit nicht gedreht habe", verrät sie. Allerdings finde sie es schon etwas ironisch, dass sie so erpicht darauf war, ihren Sohn vom Alltag am Set fernzuhalten. Der Brite ist nämlich inzwischen selbst Schauspieler!

Als Damian dann endlich einmal seine Mama bei der Arbeit besuchen durfte, habe es sich für ihn sofort richtig angefühlt. "Ich war acht Jahre alt, als ich das erste Mal mit ihr am Set von Gossip Girl war. Das war die magischste Erfahrung für einen kreativen Heranwachsenden wie mich!", schwärmt der "The Royals"-Darsteller im Interview. Er habe damals sogar an der Serie mitwirken dürfen: "Ich durfte 'Action' und 'Cut' sagen und ich habe den Text von allen Schauspielern gelernt. Mit Blake Lively (36), die Serena gespielt hat, habe ich häufig ihren Text geübt."

Liz und Damian haben sogar schon miteinander gedreht. Bei "The Royals" spielte das Männermodel einen Prinzen aus Liechtenstein, während seine Mutter die britische Königin verkörperte. Ihr nächstes gemeinsames Projekt wird allerdings kontrovers diskutiert: Für "Strictly Confidential" steht die Ex-Frau von Hugh Grant (63) in einer Sexszene vor der Kamera, während ihr Sohn Regie führt. Bei den Zuschauern sorgt diese Dynamik für Irritationen. "Ein Sohn, der seiner Mutter bei diesen Szenen Regieanweisungen gibt, und eine Mutter, die damit einverstanden ist? In welcher Welt ist das normales Verhalten?", wundert sich ein Instagram-User.

