Liz Hurley zeigt sich verliebt mit Billy Ray in Tennessee

Elizabeth Hurley (59) und Billy Ray Cyrus (63) haben mit neuen gemeinsamen Fotos ihre junge Liebe auf Instagram einmal mehr mit der Welt geteilt. Am vergangenen Sonntag postete Elizabeth eine Serie von Schnappschüssen für ihre Fans: Auf einem Bild umarmt der Countrysänger die Schauspielerin liebevoll von hinten, während beide vor einem Baum auf einer Ranch in Tennessee posieren. Auf einem weiteren Foto sitzt das frisch gebackene Paar gemeinsam mit einem schwarz-weißen Hund in einem offenen Geländewagen und lacht in die Kamera. Elizabeth schrieb dazu schlicht "Tennessee Wochenende" sowie ein Herz-Emoji. Ein klares Zeichen dafür, wie sehr sie ihre Zeit mit Billy Ray in dessen Heimat genießt.

Erst eine Woche zuvor hatten die Turteltauben mit einem Osterfoto, auf dem Billy Ray seiner Elizabeth einen Kuss auf die Wange gab, ihre Romanze öffentlich gemacht. Hinter der überraschenden Liebe steckt offenbar mehr als nur ein spontanes Aufflammen der Gefühle, denn die beiden kennen sich bereits seit ihrem gemeinsamen Filmdreh zu "Christmas in Paradise" im Jahr 2022. Zuletzt befeuerte die TV-Bekanntheit die süßen Gerüchte zusätzlich, als sie ein Video von sich im Bikini postete, im Hintergrund lief einer seiner berühmten Songs. Inzwischen besteht kein Zweifel mehr an der Romanze der beiden.

Privat verbindet die Stars ein bewegtes Liebesleben: Elizabeth war einst lange mit Hugh Grant (64) liiert und später mit dem Geschäftsmann Arun Nayar verheiratet, während der Vater von Popstar Miley Cyrus (32) genau wie seine Ex-Frau Tish (57) aus einer kinderreichen Patchworkfamilie stammt. Für Elizabeth ist die neue Beziehung ein willkommenes Kapitel, nachdem sie sich zuletzt vor allem auf ihr Kind und ihre Karriere konzentriert hatte. Ihr Sohn Damian (23) scheint die Verbindung seiner Mutter zu dem Künstler übrigens zu unterstützen – er kommentierte eines der Kuschelbilder auf Instagram mit Party- und Herz-Emojis.

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Hurley und Damian Hurley, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige