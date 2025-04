Liz Hurley half Billy Ray Cyrus aus einem Tiefpunkt heraus

Billy Ray Cyrus (63) und Elizabeth Hurley (59) sind offiziell ein Liebespaar. Wie Billy Ray in einem neuen Interview mit Apple Music Country erklärt, sei ihre Nähe zu einem besonderen Zeitpunkt entstanden. Kennengelernt hatten sich die beiden 2022 bei den Dreharbeiten zu dem Film "Christmas in Paradise" auf der Karibikinsel Nevis, nur kurz nachdem sich der Künstler von seiner damaligen Ehefrau Tish Cyrus (57) getrennt hatte. Obwohl es während des Drehs nur wenige gemeinsame Szenen gegeben hatte, hätten sie sofort eine besondere Verbindung gespürt – und Billy Ray erinnert sich: "Wir haben einfach gelacht, und das in einer Zeit, in der mir nicht nach Lachen zumute war."

Nach dem Dreh hätten Billy Ray und das Model allerdings den Kontakt verloren und rund zwei Jahre lang nichts voneinander gehört, während der Sänger immer mehr in eine schwierige Lebensphase geraten sei. Gerade, als er das Gefühl gehabt habe, den Tiefpunkt zu erreichen, habe er unerwartet eine tröstende SMS bekommen, in der ihm jemand geschrieben habe: "Hey, es sieht so aus, als wäre das Leben gerade hart, aber du hast einen Freund an deiner Seite." Zunächst habe er nicht gewusst, wer hinter der Nachricht steckte, und habe nachgefragt: Es war Elizabeth, die sich mit aufmunternden Worten gemeldet habe. Ihr Mitgefühl und ihre Freundschaft hätten ihm laut eigener Aussage in seiner dunkelsten Stunde sehr geholfen.

Privat ist der 63-Jährige für seine große Patchwork-Familie bekannt. Mit seiner Ex-Frau Tish hat er fünf Kinder, darunter Popstar Miley Cyrus (32) und die Sängerin Noah Cyrus (25). Außerdem ist er Vater eines weiteren Sohnes, Christopher Cody, aus einer früheren Beziehung. Auch seine neue Partnerin ist Mutter eines Sohnes und selbst sehr familienorientiert. In vergangenen Interviews ließ die gebürtige Engländerin immer wieder durchblicken, wie wichtig ihr Sohn Damian Hurley (23) für sie sei. Offenbar versteht sich Billy Ray auch richtig gut mit Damian, wie er selbst in dem Interview verrät: "Ich liebe ihn sehr, und es ist toll, dass Gott sie beide in mein Leben gebracht hat."

Getty Images Billy Ray Cyrus, April 2022

Getty Images Elizabeth Hurley und Damian Hurley, April 2024

