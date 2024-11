Elizabeth Hurley (59) zeigt ihren trainierten Body im Bikini

Elizabeth Hurley (59) scheint einfach nicht zu altern: Am Mittwoch begeisterte sie das Netz, als sie in einem leuchtend korallenroten Bikini aus ihrer eigenen Strandmodekollektion posierte. Die britische Schauspielerin setzte ihre sexy Kurven und ihren flachen Bauch im freizügigen Zweiteiler mit raffinierten Kettenträgern gekonnt in Szene und strahlte mit der Sonne um die Wette. In der Instagram-Bilderserie zeigte sich Liz lässig mit einer stylischen Sonnenbrille aus der Kollektion ihres guten Freundes Elton John (77) und genoss sichtlich die entspannte Poolatmosphäre.

Ihre Fans konnten gar nicht genug von den heißen Aufnahmen bekommen und überschlugen sich in den Kommentaren. Viele waren von Elizabeths zeitloser Schönheit beeindruckt und lobten ihre Figur und Ausstrahlung: "Körper wie eine 21-Jährige", schrieb ein Follower bewundernd, während ein anderer kommentierte: "Es sind nicht nur die Rundungen, sondern das Gesicht – eines der schönsten der Welt!" Weitere Kommentare wie "Super, wow" und "Absolute Perfektion" spiegelten die überwältigende Begeisterung wider, die sie in ihrer Community auslöst.

Liz hat offensichtlich kein Problem damit, sich ihren Fans auch leicht bekleidet zu präsentieren und nimmt auch in Sachen Sex kein Blatt vor den Mund. So übernahm sie im Erotikthriller "Strictly Confidential" die Hauptrolle und gab sich dafür auch leidenschaftlichen Sexszenen hin. Regie führte dabei kein anderer als ihr Sohn Damian (22) – für sein Filmdebüt inszenierte das Model seine Mutter in besonders sinnlichen Momenten. Der Trailer auf Instagram gewährt Einblicke in eine intime Szene zwischen Liz und Co-Star Pear Chiravara, mit der sie hinter Damians Kamera nicht nur flirtet, sondern auch heftig auf Tuchfühlung geht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Hurley, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Damian und Elizabeth Hurley im April 2024

Anzeige Anzeige