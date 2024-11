Elizabeth Hurley bezeichnet Besuch in Melbourne "bittersüß"

Elizabeth "Liz" Hurley (59), Model und Schauspielerin, reiste kürzlich mit ihrem Sohn Damian (22) nach Melbourne. Auf Instagram teilte sie Fotos von ihrer Reise und beschrieb das Erlebnis als "schmerzlich und bittersüß", da Melbourne sie an ihren verstorbenen Ex-Verlobten Shane Warne (✝52), die australische Cricket-Legende, erinnerte. Das Paar kam 2010 zusammen, verlobte sich 2011 und trennte sich schließlich 2013. Shane verstarb im März 2022 im Alter von 52 Jahren überraschend an einem Herzinfarkt während eines Urlaubs in Thailand.

Obwohl ihre romantische Beziehung bereits 2013 endete, blieben Elizabeth und Shane laut Daily Mail bis zu seinem Tod enge Freunde. Shane beschrieb einmal in einem Interview die gemeinsame Zeit mit Liz als die glücklichste seines Lebens und bedauerte, dass es nicht funktionierte. Elizabeth pflegt bis heute ein herzliches Verhältnis zu Shanes Kindern Brooke, Jackson und Summer, und auch Damian steht den Geschwistern nahe. In einem Interview reflektierte die Schauspielerin über den Verlust: "Es war schrecklich, Shane zu verlieren, es ist ein Schmerz, der lange bleibt."

Anlass der Reise nach Australien war ihre Teilnahme am Melbourne Cup auf der berühmten Rennbahn Flemington Racecourse. Mutter und Sohn präsentierten sich in elegant abgestimmter Garderobe. Elizabeth zeigte sich in einem glamourösen gelben Kleid mit schulterfreiem Ausschnitt, verziert mit floralen Rüschen. Dazu trug sie einen großen Blumen-Fascinator. Damian trug einen eleganten schwarzen Blazer mit Nadelstreifenhose und blauer Krawatte. Dazu eine gelbe Rose in der Brusttasche. In Sachen "gemeinsame Auftritte" sind Liz und Damian ein eingespieltes Team. Zusammen erreichten sie das Event per Hubschrauber.

Getty Images Shane Warne und Elizabeth Hurley bei einem Event in Sydney, November 2013

Getty Images Elizabeth Hurley und Damian Hurley im Mai 2024

