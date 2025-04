Fast 60: Elizabeth Hurley präsentiert stolz ihren Bikinibody

Liz Hurley (59) sorgt mit einem sexy Urlaubsvideo für Aufsehen! Die Schauspielerin und Designerin hat auf Instagram ihren neuen roten Bikini präsentiert und dabei eindrucksvoll bewiesen, dass sie auch kurz vor ihrem 60. Geburtstag nichts von ihrer jugendlichen Ausstrahlung verloren hat. Vor einer traumhaften Kulisse aus Strand und Palmen setzte Liz ihren topfitten Körper perfekt in Szene und ließ ihre Fans begeistert zurück. In weniger als zwei Monaten feiert sie ihr sechstes Lebensjahrzehnt – Grund genug für viele, sich zu fragen, wie sie das Geheimnis ihres zeitlosen Aussehens bewahrt. Fans machen ihrer Ver- und Bewunderung in der Kommentarspalte Luft: "59 Jahre alt, unglaublich", "Du siehst aus, als wärst du in deinen 30ern" und "Natürliche Schönheit" sind nur einige der begeisterten Zusprüche.

Doch Liz selbst gibt sich bescheiden, wenn es um ihr Schönheitsgeheimnis geht. In einem früheren Interview verriet sie, dass sie kein Fitnessstudio besuche, sondern stattdessen alltägliche Aktivität bevorzuge: "Ich renne am Tag 40 Mal die Treppen rauf und runter, um Dinge zu holen." Gleichzeitig betonte sie im Podcast Off Air von der britischen Zeitung The Times, dass zunehmendes Alter auch vor ihr nicht Halt macht. "Die Kameras sind heute hochauflösend, und das ist wirklich wenig schmeichelhaft", sagte sie und fügte hinzu, dass ihre Haut natürlich nicht mehr so sei wie früher. Dennoch scheint die Schauspielerin stolz zu sein, das Älterwerden mit Würde und Stil zu meistern.

Privat legt Liz großen Wert auf ihre Familie, mit der sie auch ihren anstehenden Geburtstag feiern möchte. Besonders eng ist die Beziehung zu ihrem Sohn Damian Hurley (23), der sie oft als Inspiration in Interviews erwähnt und aus ihrer früheren Beziehung zu Steve Bing (✝55) stammt. Von 1987 bis 2000 war die Hollywood-Beauty mit Schauspiel-Ikone Hugh Grant (64) liiert. Liz selbst, die sich über die Jahre hinweg nicht nur in der Schauspiel- und Modewelt einen Namen gemacht hat, sondern auch als Unternehmerin erfolgreich ist, scheint das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ihre Fans bewundern nicht nur ihre Schönheit, sondern auch ihre Bodenständigkeit – und nicht zuletzt ihre Fähigkeit, sich seit Jahrzehnten als Stil-Ikone zu behaupten.

Getty Images Liz Hurley und ihr Sohn Damian im Januar 2023 in London

Getty Images Elizabeth Hurley und Hugh Grant im Jahr 1999

