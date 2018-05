Als junge Mama hat Sarah Harrison (26) ganz schön viel um die Ohren! Die Bloggerin begleitete gestern ihren Schatz Dominic (26) zu den ABOUT YOU Awards, bei denen er sich als strahlender Sieger in der Kategorie "Fitness" feiern lassen durfte. Der sonst so perfekt gestylten Power-Mum von Mia Rose ist jedoch ein Malheur passiert: Statt im glamourösen Dress musste Sarah in Jeans auf den roten Teppich. "Ich hab einfach mein Kleid daheim liegen lassen. Aber ich konnte nicht mehr umdrehen und jetzt hab ich halt das Outfit an, mit dem ich hergefahren bin", lachte die 26-Jährige im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de