Es war das Influencer-Event der Superlative! Bei den ABOUT YOU Awards in München erschienen alle, die in der Social-Media-Szene Rang und Namen haben. Während Steven Gätjen (45) und Lena Gercke (30) galant durch den Abend führten, amüsierten sich die Branchengrößen wie Sophia Thiel (23), Dominic Harrison (26) oder Dagi Bee (23). Besonders spannend war das Auswahlsystem: Denn die verschiedenen Jurys legten zwar die jeweiligen Kandidaten fest, doch das Publikum im Saal stimmte über die Sieger ab.

In der Kategorie "Lifestyle" konnte sich Sofia Tsakiridou alias Matiamubysofia gegen ihre weibliche Konkurrenz durchsetzen. Und das mit einem deutlichen Abstand, wie die Balkengrafik auf den großen LED-Screens im Studio zeigte. Im Bereich "Fashion" machte der lebensfrohe Riccardo Simonetti das Rennen und machte sofort ein Selfie-Video von sich mit dem goldenen Hinkelstein. In der Kategorie "Upcoming" durfte sich der Fashionblogger Erik Scholz über Sieg freuen.

Bei "YouTube" hatten Dagi Bee und Julien Bam (29) das Nachsehen hinter Ischtar Isik, die sich riesig über den Preis freute. In der Kategorie "Beauty" freute sich Farina Opoku alias Novalanalove über den Titel als beliebteste Bloggerin. Besonders überwältigt von seinem Sieg war der "Fitness"-Sieger Dominic Harrison: Der junge Vater hatte nämlich gar keine Dankesrede vorbereitet. Als bester Musiker sicherte sich Moritz Garth (22) das begehrte Edelmetall. Für ihren offenen Umgang mit ihren schweren Erkrankung gewann Stefanie Giesinger (21) zudem den Award als "Idol of the Year".

Das sind die Gewinner aller Kategorien im Überblick

Lifestyle: Sofia Tsakiridou alias Matiamubysofia

Fashion: Riccardo Simonetti

Upcoming: Erik Scholz

YouTube: Ischtar Isik

Beauty: Farina Opoku alias Novalanalove

Fitness: Dominic Harrison

Musik: Moritz Garth

Idol of the Year: Stefanie Giesinger

