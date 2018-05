Das Leben als Mama ist kein Zuckerschlecken! Seit November 2017 gibt es Social-Media-Sternchen Sarah Harrison (26) und ihren Göttergatten Dominic (26) nur noch mit Anhang: Ihre gemeinsame Tochter Mia Rose hat der Brünetten nicht nur augenblicklich das Herz, sondern insgesamt auch eine gute Portion Schlaf gestohlen. Für die Vollblutmutti ist das aber überhaupt kein Problem: Das sind ihre ultimativen Mama-Tricks!

Promiflash fühlt der nach wie vor strahlenden Beauty im Luxus- & Wellnesshotel Madlein auf den Zahn und erfährt: Eigentlich kann sich die Neu-Mama kaum beschweren. Als selbstständige Workaholics können immerhin beide Elternteile rund um die Uhr für ihren Sprössling da sein. "In der Nacht machen wir Schichtwechsel und dann funktioniert das einfach. Und wenn wir mal müde sind, dann hilft bei mir ein bisschen Concealer und eine Tasse Kaffee", gibt sie ihr Geheimnis preis.

Eingesessene Harrison-Fans wissen aber, dass es am Donnerstag dann doch zum Mama-Kind-Showdown gekommen ist: Vor lauter Mia-Stress hat die Promimama zwar nicht verschlafen, aber dafür verpennt, ihr Kleid für ihren Auftritt bei den About You Awards in München einzupacken. In ihrer coolen Notfall-Jeans konnte sie bei Domis Sieg in der Kategorie "Fitness" dann aber immerhin ganz hemmungslos Freudensprünge machen.

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und Mia Rose

Anzeige

WENN.com Sarah und Dominic Harrison bei den About You Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de