Was für schöne Neuigkeiten aus der Musikwelt! Erst im November machte Jordin Sparks (28) ihre Schwangerschaft öffentlich – hielt ihre Fans im Netz seitdem immer mal wieder mit kugeligen Pics auf dem Laufenden. In den letzten Tagen ist es dann tatsächlich etwas stiller um die werdende Mama geworden – und das aus gutem Grund! Die Sängerin hat einen Sohn zur Welt gebracht!

Der gesunde Knirps erblickte am 2. Mai um 19:04 in Los Angeles das Licht der Welt und trägt einen ganz besonderen Namen, der vor allem seinem Papa Dana Isaiah mächtig stolz machen wird: Dana Isaiah Jr. heißt der Nachwuchs, der laut People mit stolzen vier Kilo und einer Größe von 53 Zentimetern geboren wurde. "Es war wunderbar", erinnerte sich Jordin im Interview an den magischen Moment zurück: "Dana hat ihn mit meiner Hebamme gebracht und als er ihn mir reichte, war ich absolut überwältigt vor Freude. Er war und ist alles, was wir uns gewünscht haben."

Wenige Tage nach der Geburt fühle sich die frischgebackene Mom einfach blendend und freue sich auf die Zeit mit ihrer kleinen Familie. Auf Instagram teilte sie sie jetzt sogar einen niedlichen Schnappschuss, auf dem ihr Sohnemann friedlich vor sich hin schlummert.

Instagram / jordinsparks Dana Isaiah und Jordin Sparks in Mexiko

Anzeige

Instagram / jordinsparks Jordin Sparks im Januar 2018

Anzeige

Instagram / jordinsparks Dana Isaiah Jr., Sohn vor Jordin Sparks

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de