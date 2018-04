Bei Jordin Sparks (28) läuft es richtig rund! Nachdem ihre dreijährige Beziehung zu Superstar Jason Derulo (28) bereits 2014 ein Ende fand, hat Jordin im vergangenen Jahr nach längerer Durststrecke doch noch ihren Traumprinzen gefunden: Im November gab sie dann sogar ihre Schwangerschaft von dem zwei Jahre jüngeren Dana Isaiah bekannt. Lange dauert es nicht mehr, bis die Turteltauben endlich zu dritt sind: Auf ihrem Social-Media-Kanal zeigte Jordin jetzt ihre Mega-Babykugel!

Da erwartet das Paar aber ein Riesenglück! Jordin hielt ihre Fangemeinde mit einem witzigen Schnappschuss auf Instagram aus dem dritten Schwangerschaftstrimester auf dem Laufenden. In schwarzer Sportkleidung, mit Messy-Bun und supergroßer Schwangermurmel sieht man die "No Air"-Interpretin skeptisch dreinblicken. "Ich hatte Freude dabei, Kleidung anzuprobieren, in die mein Bauch passt, aber dann wurde mir klar: Ich muss meine Schuhe wieder zubinden! Schaut euch mein Gesicht an! Ich hätte nie gedacht, dass das etwas ist, mit dem ich Probleme bekomme. Mamas, was habt ihr für selbstverständlich gehalten? Ich habe noch was: Atmen!", scherzte die Brünette über typische Schwangerschaftsprobleme.

Erst vor wenigen Wochen klagte Jordin über unangenehme Babybauchbeschwerden. So hatte sie mit einem Taubheitsgefühl im unteren Teil des Brustkorbs und stechenden Schmerzen im Bein zu kämpfen.

WENN / Guillermo Proano Jordin Sparks, Sängerin

Instagram / jordinsparks Dana Isaiah und Jordin Sparks in Mexiko

Instagram / jordinsparks Jordin Sparks im Januar 2018

