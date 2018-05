Im November vergangenen Jahres ließ Songwriterin Jordin Sparks (28) ihre Fans an einer süßen Neuigkeit teilhaben: Sie und ihr Ehemann Dana Isaiah erwarteten ihr allererstes Kind. In vielen Updates konnte man dem Bauch der Sängerin förmlich beim Wachsen zusehen. Am 2. Mai war es dann endlich so weit: Ihr gesunder Sohnemann Dana Isaiah Jr. erblickte das Licht der Welt – und damit verabschiedete sich ihre beachtliche Wölbung in Rekordzeit!

Nur drei Tage nach dem großen Augenblick machte die frischgebackene Mutter schon wieder einen Red Carpet unsicher. Bei der Premiere des tierischen Actionfilms "Show Dogs" legte Jordin ihr Blitzlichtdebüt als Neu-Mama hin und ihr After-Baby-Body konnte sich wirklich sehen lassen: Die 28-Jährige war schon wieder so erschlankt, dass ihr kurzes Blümchen-Dress absolut glatt fiel. Von einem Bauchansatz fehlte jede Spur.

Immerhin wurde die Strahlefrau stolze vier Kilo alleine schon mit der Geburt ihres Sohnes los. Außerdem ließ es sich die Sportliebhaberin auch während ihrer Schwangerschaft nicht nehmen, das Fitnessstudio aufzusuchen. Ob wohl noch mehr Tricks hinter ihrer Wow-Silhouette stecken?

Instagram / jordinsparks Jordin Sparks, Sängerin

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Jordin Sparks, Sängerin

Instagram / jordinsparks Dana Isaiah Jr., Sohn vor Jordin Sparks

