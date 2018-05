Dieser kleine Stammhalter stiehlt seiner berühmten Mama glatt die Show! Sängerin Jordin Sparks (28) wurde Anfang Mai Mutter eines Sohnes und zeigt jetzt das erste Selfie mit ihrem kleinen Dana Isaiah Jr. Der Kleine wurde nach seinem Papa benannt und scheint ein ebenso sonniges Gemüt zu haben wie der Fitnesstrainer, der auf fast jedem seiner Social Media Pics strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Kein Wunder bei einer so süßen Familie! Danas pausbäckiges Söhnchen lächelt sogar im Schlaf, während es sich ganz eng an Mama Jordin kuschelt. Zum Niederknien!

Auf Instagram kann Neu-Mama Jordin gar nicht aufhören, von ihrem Söhnchen zu schwärmen: "Mein neuer Normalzustand. Schaut euch das Gesichtchen an! Er ist schon so groß geworden", schreibt sie und ergänzt ihren emotionalen Post mit einer ganzen Menge an Herzchen-Smileys.

Und auch auf Papas Account ist der kleine Kerl schon ein ganz großer Star! Dana kann von den großen Kulleraugen seines Babys nicht genug bekommen. Er schreibt: "Die Art und Weise, wie dieses Kind mich von der Seite her ansieht, ist so witzig. So, als würde er wissen, dass Papa ihn nicht wirklich füttern kann, bevor Mama abpumpt. Aber WENN es dann soweit ist, dass er an die Flasche herankommt, will er plötzlich mein bester Freund sein." Freut ihr euch schon auf neue Fotos von dem goldigen Baby? Stimmt ab!

Instagram / jordinsparks Dana Isaiah Jr., Sohn vor Jordin Sparks

Instagram / _danaisaiah Dana Isaiah mit seinem Kind

WENN / Guillermo Proano Jordin Sparks und Dana Isaiah bei der Harold & Carole Pump Foundation 2017

