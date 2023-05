Jordin Sparks gratuliert ihrem Sohn mit liebevollen Worten

Ihr Sohn ist ihr größtes Geschenk! Jordin Sparks (33) ist seit 2017 mit ihrem Mann Dana Isaiah (31) verheiratet. 2018 kam der gemeinsame Sohn Dana Isaiah Jr. (5) auf die Welt und machte das Familienglück perfekt. Am 2. Mai hatte die "No Air"-Interpretin einen besonderen Geburtstag zu feiern. Sie konnte es kaum glauben: Ihr Sohn ist schon fünf Jahre alt und lässt sich mit liebevollen Worten von seiner Mutter feiern.

Die Sängerin teilte ein verschmustes Foto von sich und ihrem Sohn auf Instagram. Jordan gab ihrem Ein und Alles einen dicken Kuss auf die Wange, während der 5-Jährige strahlte. Mit warmherzigen Worten richtete sich die 33-Jährige an Dana. "Ich bin so stolz darauf, wer du in jedem Moment bist und wer du mit jedem Tag wirst. Deine Mama in diesem Leben zu sein ist mein größtes Geschenk. Du bist ein Geschenk", betitelte sie das Foto.

Die Community der American Idol-Gewinnerin zeigte sich total begeistert von dem Mutter-Sohn-Duo. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, DJ! Ich werde nie den Tag vergessen, an dem du auf die Welt gekommen bist", kommentierte ein Fan. "Er hat so eine tolle Mama! Alles Gute zum Geburtstag für dein Baby", schrieb ein weiterer User.

Instagram / jordinsparks Jordin Sparks und ihr Sohn Dana Isaiah Thomas Jr. im Mai 2023

Instagram / jordinsparks Jordin Sparks, Sängerin

Instagram / jordinsparks Jordin Sparks mit ihrem Sohn Dana Isaiah Thomas Jr. und ihrem Ehemann Dana Isaiah im Disneyland

