Happy Birthday Dana Isaiah! Der Ehemann von Sängerin Jordin Sparks (30) feierte am 3. Mai seinen 28. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages teilte seine stolze Frau nun unzählige gemeinsame Schnappschüsse von sich und ihrem Partner sowie von ihrem gemeinsamen Nachwuchs Dana Isaiah Jr. (2) im Netz. Zusätzlich zu den süßen Fotos widmete die "No Air"-Interpretin ihrer besseren Hälfte zu seinem B-Day rührende Worte.

Auf Instagram bedankt sich Jordin bei ihrem Mann dafür, dass er der wundervollste Mensch sei, den sie je kennenlernen durfte. "Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, an deiner Seite zu sein", schreibt die US-Amerikanerin. Sie liebe jede Facette an Dana (28), als Mensch, Mann und Vater. Außerdem verrät die "One Step at a Time"-Hitmacherin, dass sie ihr "Kitzelmonster" vor allem dafür wertschätze, dass er sie immer in jeder Hinsicht unterstützt habe und ihr auch einfach mal spontan Blumen schenke.

Nur wenige Tage vor Dana feierte auch sein Sohnemann Dana Jr. Geburtstag. Der kleine Promi-Nachwuchs wurde zwei Jahre alt. Auch zu seinem Ehrentag teilte seine berühmte Mama ein Foto auf Instagram. "OMG Leute, ich kann es nicht fassen", freut sich der US-Star über sein schnell heranwachsendes Nesthäkchen.

