Jordin Sparks (30) teilt rührende Worte! Am 2. Mai 2018 hatte die Sängerin allen Grund zur Freude: Damals blickte ihr Söhnchen Dana Isaiah Jr. (2) das Licht der Welt. Schon wenige Stunden nach seiner Geburt, teilten die "No Air"-Interpretin und ihr Mann Dana Isaiah (28) erste, niedliche Bilder des gemeinsamen Nachwuchses. Mittlerweile ist aus dem Babyboy aber schon ein Kleinkind geworden und Dana feierte am vergangenen Samstag bereits seinen zweiten Geburtstag. Grund genug für seine Mutter, ihn mit süßen Grüßen zu überhäufen.

"Happy Birthday an den süßesten, klügsten, albernsten, liebenswertesten Menschen auf dieser Erde", verfiel Jordin in ihrem Instagram-Feed in eine wahre Lobeshymne über ihren Sohn. Sie sei einfach unglaublich froh, dass der Kleine in ihre Familie gestoßen ist und mit ihnen gemeinsam durchs Leben geht. "Wir werden immer für dich da sein und es gibt nichts, was uns davon abhalten könnte, dich zu lieben", versprach sie dem Geburtstagskind in dem Posting zudem.

Schon wenige Monate nach der Geburt des kleinen Sonnenscheins hatte die 30-Jährige verlauten lassen, dass der Sprössling auch für die Beziehung seiner Eltern ein wahrer Segen sei. "Wir sind noch viel enger miteinander verbunden. Wenn wir auf ein Date gehen, unterhalten wir uns viel mehr und es hat uns auf ein ganz anderes Level gehoben als je zuvor", meinte sie gegenüber People.

Instagram / jordinsparks Jordin Sparks und ihr Sohn Dana Isaiah Jr.

Instagram / jordinsparks Dana Isaiah und sein Sohn Dana Isaiah Jr.

Instagram / jordinsparks Jordin Sparks und ihre Familie



