Schon drei Kerzen auf der Torte: Prinzessin Charlotte (3) feierte am Mittwoch ihren dritten Geburtstag. Obwohl momentan alle Augen auf den jüngsten Spross des britischen Königshauses, Prinz Louis, gerichtet sind, stand der 2. Mai ganz im Zeichen seiner großen Schwester. Zwar blieb in diesem Jahr ein neuer offizieller Schnappschuss der Kleinen aus, trotzdem sind jetzt erste Details der königlichen Kindersause bekannt: So süß und herrlich normal zelebrierte das Krönchenkind seinen Ehrentag!

Trotz ihres besonderen Tages musste die Mini-Prinzessin morgens in den Kindergarten. Aber ein kleines Fest mit reichlich Kuchen gab es auch schon in der Willcocks Nursery School für sie und ihre Spielkameraden, wie Bunte von den Festivitäten berichtet. Hinterher ging es zurück in den Kensington Palast, wo allerdings nur die engste Familie zusammen feierte. Dass die zweite Tochter von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) ihren Geburtstag liebt, beweist eine Anekdote ihrer Mama: Im vergangenen Jahr sang sich die Vierte der Thronfolge selbst "Happy Birthday".

Auf ein neues Foto des Mädchens und seiner Geschwister müssen Fans der Royals wohl noch ein wenig länger warten. Vermutlich hielten es ihre Eltern für ausreichend, dass Charlotte am 23. April einen Auftritt zur Geburt ihres Bruders hatte. Prinz George (4), Prinz Louis und Prinzessin Charlotte werden aber sicherlich bald als Trio für ein aktuelles Motiv posieren – schließlich gab es auch ein Pic, als die heute Dreijährige zur Welt kam.

Chris Jackson/Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinz George

Getty Images Europe Prinzessin Charlotte 2017 in Berlin

Wenn.com Prinz George und Prinzessin Charlotte

