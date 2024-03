Royal-Kinder "betroffen" von Spekulationen über Mama Kate

Seit ihrer Operation im Januar ist Prinzessin Kate (42) förmlich abgetaucht! Das nahmen einige Verschwörungstheoretiker zum Anlass, kuriose Gründe und angebliche Beweise für ihr Verschwinden zu verbreiten. Aktuelle Gerüchte behaupten sogar, dass für die Prinzessin von Wales ein Bodydouble engagiert worden sei, als die 42-Jährige mit ihrem Ehemann Prinz William (41) gesichtet wurde. Das Drama um ihre Abwesenheit belastet nicht nur die Frau des britischen Thronfolgers, sondern auch ihre drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Die Royal-Expertin Ingrid Seward verrät gegenüber The Mirror: "Das Ausmaß der Spekulationen auf Social Media war viel größer, als sie es jemals erwartet hätte. Nicht nur sie selbst, sondern auch die Kinder sind davon betroffen. Sie wollen ihre Mutter schützen – vor allem, weil es ihr nicht gut geht."

Die wilden Vermutungen über Kates Gesundheitszustand nahmen vor allem nach der Veröffentlichung ihres Muttertagsfotos zu. Diverse Gerüchte verbreiteten sich auf den Social-Media-Plattformen: Charlottes linke Hand sei seltsam positioniert, das Muster von Louis' Pullover sei ungleichmäßig und einige waren sogar der Meinung, dass das Bild mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden sei. Das öffentliche Drama geht an der dreifachen Mutter nicht spurlos vorüber, glaubt die Royal-Expertin: "Kate ist aus starkem Holz geschnitzt, wie alle Middleton-Frauen. Aber das hält sie nicht davon ab, verletzt zu sein." Trotz all der Strapazen fragen sich die Fans, wann sie mit der Rückkehr der Royal-Lady rechnen können?

Im vergangenen Jahr erschien die Prinzessin mit ihrer Familie und anderen königlichen Mitgliedern zum alljährlichen Ostergottesdienst in der St. George's Kirche in Windsor. Die Royal-Biografin ist der Meinung, dass dieser Anlass günstig für den ersten öffentlichen Auftritt seit ihrer Auszeit sein könnte: "Es wäre eine gute Gelegenheit für sie, wieder in die Öffentlichkeit zu treten – aber vielleicht auch eine zu öffentliche. Kate weiß, dass Hunderte von Fernseh- und Kamerateams vor Ort sein werden und jeden Zentimeter ihres Körpers unter die Lupe nehmen werden." Bis Ostern soll sich Williams Frau weiterhin zurückziehen und sich auf ihre Familie konzentrieren, erklärte Ingrid im Interview.

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Dezember 2023

Glaubt ihr, dass sich Kate an Ostersonntag wieder der Öffentlichkeit zeigen wird? Ich hoffe und glaube es, ja! Nein, sie wird noch mehr Zeit für sich brauchen. Ergebnis anzeigen



