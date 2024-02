Nach OP: So begrüßten die Kids Prinzessin Kate zu Hause!

Prinzessin Kate (42) kann aufatmen. Die Frau von Prinz William (41) musste sich einer Operation unterziehen und verbrachte eine Zeit im Krankenhaus. Nun ist sie jedoch zurück im Schoße ihrer Familie, im Adelaide Cottage in Windsor. Hier soll sie weiter genesen, bis sie zu Ostern voraussichtlich wieder öffentliche Verpflichtungen wahrnehmen kann. Für die Begrüßung der frisch operierten Kate hat ihre Familie alle Register gezogen!

"Die Kinder wollten sie überraschen und sind – dank Kates Geduld in der Vergangenheit – geschickt im Basteln", berichtet die Adelsexpertin Ingrid Seward laut The Sun. So sollen die royalen Sprösslinge ihrer Mutter mit Karten und kleinen Geschenken eine Freude bereitet haben. Prinz George (10), der aktuell E-Gitarre lernt, habe ihr wohl ein paar Akkorde vorgespielt. "Sie war zwei Wochen lang im Krankenhaus. Für ihre Kinder, die sie sonst täglich sehen, war es eine halbe Ewigkeit">, erklärt Ingrid zudem.

Kates Eltern, Michael (74) und Carole Middleton (69), sollen immer eine zentrale Rolle in ihrem Leben gespielt haben und nun gerne einspringen wollen. "William arbeitet jetzt wieder und hat einige zusätzliche königliche Pflichten angenommen, also wird Kates Mutter Carole da sein, wann immer sie gebraucht wird", ist Ingrid sich sicher.

instagram/princeandprincessofwales - Josh Shinner Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, Oktober 2023

Getty Images Carole und Michael Middleton im Mai 2023

