Während Genesung: Prinzessin Kates Kids machen ihr viel Mut

In Großbritannien steht der Muttertag vor der Tür. Prinzessin Kate (42) wird diesen wohl zu Hause im Privaten verbringen, denn aktuell soll sie noch von ihrer Bauch-OP genesen. Doch an diesem besonderen Tag sind neben Gatte William (41) sicher auch ihre drei Kinder George (10), Charlotte (8) und Louis (5) für sie da. "Kate war vielleicht nicht auf dem Schulweg oder bei Sportevents, aber sie konnte in den letzten Wochen viel Zeit mit ihren Kindern zu Hause verbringen und das wird ihr sehr gutgetan haben", meint die Journalistin Emily Nash gegenüber Hello! und fügt hinzu: "Ihre Familie ist der Mittelpunkt ihrer Welt und George, Charlotte und Louis bei sich zu haben, hat ihr zweifellos viel Mut gemacht."

Wie genau es Kate mittlerweile geht, ist nicht bekannt. Doch im Netz überschlugen sich die Spekulationen bereits. Manche Nutzer gingen sogar so weit, zu behaupten, sie liege im Koma oder sei sogar schon verstorben. Bisher hielt William sich zu diesen Gerüchten zurück. Doch nun scheint ihm das zu weit zu gehen, sodass er über einen Palastsprecher seine Haltung dazu kundtut. "Er konzentriert sich auf seine Arbeit und nicht auf die sozialen Medien", hieß es laut People bestimmt. Hier wird wohl deutlich, dass der Thronfolger nicht viel von den Behauptungen hält.

Ganz unbedenklich ist Kates Gesundheitszustand aber nicht, fand der Adelsexperte Jürgen Worlitz im Interview mit Promiflash. Vor allem, dass der Palast von Anfang an einen sehr langen Zeitraum für die Genesung der Prinzessin von Wales ansetzte, machte ihm Sorgen. "Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich", erklärte er. Um Ostern herum soll Kate zurück in die Öffentlichkeit kehren und Termine wahrnehmen. In offiziellen Statements hieß es bisher nur, es gehe ihr den Umständen entsprechend gut und sie erhole sich.

Prinzessin Kate, Dezember 2023

Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

