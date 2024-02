König Charles' Enkel sollen ihn nach Krebsdiagnose trösten

Sie sind für ihn da. In den vergangenen Wochen sorgten die britischen Royals für jede Menge Aufmerksamkeit. Nachdem König Charles (75) zunächst wegen seiner vergrößerten Prostata operiert worden war, wurde bei ihm zuletzt Krebs diagnostiziert. Die Meldung über die Erkrankung des Monarchen löste eine Welle der Sorge bei Menschen quer über den Globus aus. Doch vor allem er selbst wird seither sicherlich sehr mit seiner Diagnose zu kämpfen haben. Charles' Enkelkinder sollen ihn dieser schweren Zeit unterstützen.

Während nicht bekannt sei, ob die Kinder von Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) ihren Großvater in den letzten Wochen besuchen konnten, will eine Quelle wissen, dass sie ihm trotzdem beistehen. Ein Palast-Insider verrät gegenüber Hello! Magazine: "Der Prinz [...] ist in regelmäßigem Kontakt mit dem König und wird ihn bald sehen." Demnach sei stark anzunehmen, dass auch Charlotte (8), George (10) und Louis (5) aktuell für ihren Opa da sind – sei es in Form von Videoanrufen oder Gute-Besserung-Karten.

Auch sein Sohn Prinz Harry (39) zeigte sich bereits unterstützend. Der Ex-Royal war kurz nach der Bekanntgabe der Krebsdiagnose seines Vaters direkt zu ihm nach London gereist. Doch habe sich seither noch ein anderer Schalter bei dem 39-Jährigen umgelegt. Laut eines Insiders von OK! Magazine soll ihm klar geworden sein: "Es gibt keinen Plan B für Harry. Seine einzige Möglichkeit ist es, sich mit seiner Familie zu versöhnen."

