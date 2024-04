Foto-Fail: Prinzessin Kate hat Bedingungen für Pics von Kids

Vor einigen Wochen schlug der Photoshop-Skandal um Prinzessin Kate (42) hohe Wellen: Am britischen Muttertag hatte die Schwiegertochter von König Charles III. (75) ein Foto mit ihren drei Kindern veröffentlicht – allerdings war das Foto stark bearbeitet und löste einen Eklat aus. Aus dem Drama scheinen Kate und ihr Mann Prinz William (41) nun ihre Konsequenzen zu ziehen. "Nachdem mehrere Fotoagenturen beschlossen hatten, ihr bearbeitetes Muttertagsfoto nicht mehr zu veröffentlichen, war ihr Schmerz so groß, dass sie und William gemeinsam beschlossen, wenn sie der Welt schon Bilder ihrer Kinder zeigen wollten, dann zu ihren Bedingungen", erklärt Royal-Expertin Ingrid Seward im Gespräch mit Fabulous. Konkret heißt das wohl, dass anlässlich des Geburtstages von Prinzessin Charlotte (8) keine Fotos der Mini-Royal an Fotoagenturen herausgeben werden. Vermutlich wird Kate anlässlich Charlottes neuntem Geburtstag nur noch die Social-Media-Plattform Instagram nutzen, um ein Foto ihrer Tochter zu teilen.

Auch zum Geburtstag ihres jüngsten Sprosses, Prinz Louis (6), wählte Kate Instagram, um ein Foto des Geburtstagskindes zu veröffentlichen. Auf dem niedlichen Schnappschuss lächelte der kleine Royal in einem karierten Hemd strahlend in die Kamera. "Alles Gute zum sechsten Geburtstag, Prinz Louis", lautete die Bildunterschrift. Die Fotografin des Fotos ist ebenfalls angegeben: Kate selbst fotografierte ihren Sohn.

Seinen sechsten Geburtstag verbrachte der kleine Prinz allerdings ohne königlichen Prunk und Protz – an seinem Ehrentag musste Louis nämlich die Schulbank drücken. "Schade für Louis – die Schule hat begonnen und er wird seinen Geburtstag im Klassenzimmer an der Lambrook School verbringen", verriet Adelsexpertin Jennie Bond gegenüber Fabulous und betonte dennoch: "Ich bin sicher, dass die Kuchenformen dennoch wie immer klappern werden, wenn Kate eine weitere Geburtstagsleckerei in Angriff nimmt."

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Geburtstagsfoto von Prinz Louis, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinz Louis beim Platinjubiläum von Queen Elizabeth II.

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Versteht ihr, dass Kate und William ihre Kinder nur noch zu ihren Bedingungen zeigen wollen? Ja, das ist total verständlich! Ich finde, die Reaktion ist übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de