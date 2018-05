Sie war die Abräumerin des Abends! In der Let's Dance-Liveshow am vergangenen Freitag tanzten die deutschen Promis zu bekannten TV-Melodien. Neben den Einzeldarbietungen der Paare standen dieses Mal auch noch zwei Teamtänze auf dem Programm. Glückliche Gewinnerin der siebten Sendung war Topmodel Barbara Meier (31): Stolze 30 Punkte konnte der Rotschopf mit seinem Langsamen Walzer zu dem Twilight-Song "My Love" von Sia (42) an der Seite von Profi Sergiu Luca (35) ergattern. In ihrem Freudentaumel verpasste Barbara ihrem Freund, der im Publikum saß, prompt einen fetten Schmatzer.

So ausgelassen erlebt man sie selten! Die sonst eher zurückhaltende Beauty gab sich gestern Abend ungewohnt ausgelassen. Kein Wunder, schließlich sahnte die 31-Jährige die absolute Bestwertung ab! Wie Promiflash live vor Ort beobachtete, huschte sie während der ersten Werbepause zu ihrer Familie und ihrem Freund, die sich unter den Zuschauern befanden. Ein Knutscher hier, eine Umarmung dort – das Tanztalent hüpfte quietschfidel durchs Studio. Ihre Liebsten seien ihr eine großartige Stütze, verriet sie später im Interview mit Promiflash: "Wenn ich nervös bin, hilft mir das schon. Dann schaue ich zu ihnen hinunter und bekomme die Daumen gedrückt. Diese Unterstützung tut einfach so gut!"

Für andere Kandidaten fiel der gestrige Abend ganz zum Bedauern der Fans hingegen alles andere als erfolgreich aus: Die romantische Rumba von GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) kam bei der Jury weniger gut an. Joachim Llambi (53) verwehrte der blonden Schauspielerin sogar sein Urteil. Für YouTube-Star Heiko Lochmann (18) und seinen Coach Katja Kalugina (25) endete die "Let's Dance"-Reise derweil mit der letzten Folge.

Michael Gottschalk/Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier tanzen den Langsamen Walzer bei "Let's Dance"

Michael Gottschalk/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca nach dem "Let's Dance"-Juryurteil

Michael Gottschalk/Getty Images "Let's Dance"-Juryurteil für Barbara Meier und Sergiu Luca

