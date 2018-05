Das war eine blitzsaubere Leistung. Let's Dance-Teilnehmerin Barbara Meier (31) riss in der siebten Show der Tanzsendung wirklich alle von ihren Sitzen. Zusammen mit dem Profitänzer Sergiu Luca (35) legte sie zu dem Song "My Love" aus dem Film Twilight einen langsamen Walzer aufs Parkett. Dabei brachte sie so viel Gefühl und Ausdruck in ihre Performance, dass sowohl Publikum und Jury komplett gerührt waren: Dafür erhielt sie glatt 30 Punkte!

Nach ihrem schaurig schönen Vampirtanz war die Jury voll des Lobes: "Bei dir sieht das natürlich immer extrem elegant aus. Der schönste Tanz bis jetzt muss man einfach sagen", schwärmte Motsi Mabuse (37). "Ich habe von Kopf bis Fuß jede Bewegung geglaubt. Das war schön”, jubelte Jorge Gonzalez (50). Und auch der sonst so kritische Joachim Llambi (53) erklärte verblüfft: "Das war wirklich großes Kino." Die folgende Bewertung schickte den Rotschopf in höchste Gefühlsbahnen: drei Mal zehn Punkte!

Promiflash ist live vor Ort und sah, wie sich eine völlig euphorische Barbara von ihrem Freund ein Belohnungsküsschen abholte. Auch die Familie der Comebackerin ist im Studio anwesend und konnte den wundervollen Moment der früheren GNTM-Siegerin miterleben. Aber nicht nur ihre eigene Familie war völlig aus dem Häuschen, auch die ihres Tanzpartners: Ehefrau Regina Luca (29) hertzte und küsste die Tanzpartnerin ihres Mannes.

Lukas Schulze / Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Instagram / sergiuluca_ Model Barbara Meier und Profitänzer Sergiu Luca

Instagram / regina_luca_official Regina Luca und Thomas Hermanns

