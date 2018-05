Die Emotionen kochen hoch! Die siebte Live-Show Let's Dance sorgte für Iris Mareike Steen (26) heute für eine böse Überraschung: Joachim Llambi (53) fand die Tanzleistung der Schauspielerin so schlecht, dass er sich weigerte, eine faire Bewertung abzugeben. Zwar zeigte sich der GZSZ-Star vor den Kameras tapfer, backstage und in den Armen ihrer Mitstreiter konnte die Blondine ihre Gefühle aber nicht zurückhalten und brach in Tränen aus. Ihr Tanzpartner Christian Polanc (39) ist hingegen einfach nur wütend: In einem ersten Statement nur wenige Minuten nach der Show wetterte er nun ordentlich gegen das Juryoberhaupt!

Im Gespräch mit Promiflash machte der 39-Jährige seinem Ärger Luft: "Gar kein Urteil zu bekommen, finde ich einfach nur respektlos. Das hat Iris in keinster Weise verdient, das haben vielleicht Leute verdient, die sich nicht bemühen, die nur hier sind und das Kasperle machen oder sonst irgendwas. Aber das ist alles nicht der Fall und deswegen ist es für mich absolut unverständlich und für mich hier auch keiner Jury würdig." Manche Leute würden vergessen, dass der Ton die Musik mache – gerade auch im Hinblick auf die geteilte Liebe für das Format. Autsch! Ob Llambi diese Aussagen einfach auf sich sitzen lassen wird?

Die Freude über das überraschende Weiterkommen rücke vor der bisher nie dagewesenen Situation eines Nicht-Urteils völlig in den Hintergrund, wie das Urgestein der Profi-Crew gegenüber Promiflash ganz offen zugab: "Im Moment ist jetzt erstmal die Show vorbei und wir lassen das erst mal sacken und dann sehen wir mal."

Andreas Rentz/Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Anzeige

WENN.com Joachim Llambi hinter dem "Let's Dance"-Jurypult

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Christian Polanc und Iris Mareike Steen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de